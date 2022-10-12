«زراعة الشرقية»: توريد 5656 طن أرز لـ25 موقع تجميع

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 5656 طنًا و794 كيلو أرز داخل 25 موقعًا تجميعيًا، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفًا و92 فدانًا.

مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، التي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خاليًا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة.

قواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

كما أكد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.