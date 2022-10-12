بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات في حفل زفاف بالشرقية

وقع مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين 3 سيارات أثناء زفة فرح في نطاق مدينة الصالحية القديمة في الشرقية، فيما أصيب 5 أشخاص بكدمات وإصابات مختلفة، وجرى نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

إخطار لمديرية الأمن

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة، تشير إلى وقوع حادث وأدى لإصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسم، وإيدعهم في المستشفى لتلقى العلاج.

5 مصابين في حادث تصادم

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين عدد من سيارات الفرح وأدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح وجرى نقلهم للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكان الحادث الذي وقع إثر تصادم السيارات أصاب كل من «محمد أباظة 40 سنة، أحمد علي 24 سنة، محمد أحمد عبد العاطي 55 سنة ومحمد صلاح 27 سنة وإبراهيم عباس 40 سنة، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة».

جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة.