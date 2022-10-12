«حلول علمية للمحافظة على البيئة».. ورشة عمل في جامعة الدلتا الثلاثاء المقبل

تنظم جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك ورشة عمل بعنوان «حلول علمية للمحافظة على البيئة» يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر 2022، وذلك بالتزامن مع قرب استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمى 27 COP وحرص الدولة المصرية على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

يأتي ذلك في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وحرص الجامعة على المساهمة في التحضير لمؤتمر المناخ العالمي.

محاضرات علمية وبحثية

خلال فعاليات الورشة تعقد عدة محاضرات علمية وبحثية للخروج بحلول علمية للمحافظة على البيئة تضمن عدة موضوعات منها: التقنيات الحديثة لحصاد الطاقة وتحلية المياه، الوقود الحيوي من زيت الأكل المستعمل، الهيدروجين الأخضر ودوره في تقليل الاحتباس الحراري، إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية لإنتاج بديل الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر الاحتباس الحراري.

تعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ

وأكد الدكتور عربي كشك، في بيان له، اهتمام القيادة السياسية المصرية بمكافحة أثر التغيرات المناخية والتكيف وتعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ مع الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على دعم دور الدولة للقيام بدورها القيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي، وأن عقد مثل هذه الفعاليات يرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والجيل الرابع للتعليم من خلال اعتماد محور الابتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمبتكرين.