كم تتكبد مصر والعالم جراء التغيرات المناخية؟.. دراسة توضح

تعددت آثار التغيرات المناخية على مختلف دول العالم في السنوات الأخيرة، وكان من بين أهم وأبرز هذه التغيرات ما أصاب الاقتصاد العالمي، حيث طالت التغيرات المناخية بتداعياتها الاقتصاد النقدي والمالي، وكذلك القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعناصر الإنتاج الأساسية، من يدٍ عاملة، وأرض، ورأس مال وغيرها.

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قدم دراسة حللت الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف النواحي، وكان من بين فصول هذه الدراسة ورقة بحثية بعنوان: «التغيرات المناخية والآثار الاقتصادية: حدود التأثير في مصر والعالم»، قدمها الدكتور محمد شادي، الباحث بوحدة الدراسات الاقتصادية والطاقة بالمركز، وحللت الورقة التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية على مستوى العالم، وآثارها على الاقتصاد المصري.

خسائر بلغت 165 مليار دولار

تقول الورقة البحثية، إنه يمكن تقدير حجم الخطر الذي تشكله التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي عند النظر في حسابات شركة «Reinsurance Swiss» للخسائر المباشرة للكوارث البيئية في عام 2018، والـتي بلغت حوالـي 165 مليار دولار، وهـو ما يعتبر رابـع أعلى تكلفة يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء تلك الكوارث في عام واحد، وأعلى من المتوسط السنوي للسنوات العشر السابقة له، والذي بلغ 71 مليار دولار، وقد بلغ ذات الرقم لمجموع العامين 2017 و2018 ما إجماليه 219 مليار دولار، وهو أعلى تكلفة لعامين متتاليين منذ عام 1970.

وأوضحت الورقة البحثية أن هذه التقديرات تشير إلى حقيقتين، أولهما ضخامة التكلفة الاقتصادية للكوارث البيئية، وثانيهما، اتجاه هذه التكلفة إلـى الارتـفـاع، مشيرة إلى أن ضخامة تلك التأثيرات يؤكدها تقرير منظمة «Project Disclosure Carbon»؛ فوفقا له، يمكن للتغيرات المناخية أن تكلف 200 شركة من كبريات الشركات في العالم مجتمعة ما يقرب من تريليون دولار في السنوات الخمس القادمة بداية من عام 2019.

تأثيرات التغيرات المناخية على مصر

وعن مصر، فأكدت الدراسة أن التغيرات المناخية ستطال الاقتصاد المصري من جميع جوانبه،، لكنها ستؤثر في قطاعات بعينها بشكل جذري؛ الأمر الذي سيغير من موقعها في سلم الأولويات الاقتصادية، ومن بين هذه التأثيرات: «غمر مساحات واسعة من الدلتا والسواحل الشمالية، وانخفاض معدلات المرور بقناة السويس، وانخفاض عائدات السياحة، وانخفاض أسعار الطاقة».