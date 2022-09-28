«مفهوم الأسرة» موضوع العظة الأسبوعية للبابا تواضروس بالكاتدرائية المرقسية

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا ال‘سكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظته الأسبوعية حول مفهوم الأسرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء القديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

بث مباشر لعظة البابا تواضروس

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنَّ العظة سيتم إذاعتها من خلال القنوات الفضائية المسيحية ومن خلال البث المباشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية و صفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

سلسلة عظات للبابا بعنوان «دروس في الحكمة»

وبدأ البابا تواضروس سلسلة من العظات على مدار أسابيع تحت عنوان «دروس في الحكمة»، وتأتي هذه السلسلة اتساقًا مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة» الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي عقد 9 يونيو الماضي، وذلك ترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية.

واستعرض البابا عددًا من الموضوعات المختلفة خلال تلك السلسلة منها «الاتحاد الزيجي وعوامل نجاح الأسرة والأسرة المقدسة تشهد المسيح».