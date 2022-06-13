البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الإسكندرية الأربعاء

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء المقبل، العظة الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية، الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية والأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، وكهنة الإسكندرية.

البابا يتحدث عن الأسرة المسيحية

بحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإن البابا سيتحدث عن موضوع هام جدا يخص الأسرة المسيحية، حيث تم دعوة أبناء الكنيسة وفتح أبواب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمام الجميع من أجل سماع العظة، بينما من لم يتمكن من الحضور فيستطيع متابعتها عن صفحة الكنيسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي والقنوات القبطية.

سلسلة تعليمية من البابا إلى الأسرة المسيحية

يأتي ذلك بعدما قدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال العام الماضي، سلسلة تعليمية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «البابا والأسرة»؛ وهي التي تحتوى أقوالًا لقداسته ذات طابع روحي تربوي كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عمومًا وفي حياتهم مع الله خصوصًا ومن ناحية أخرى تتبنى سلسلة «البابا والأسرة» توجيهات لكيفية تعامل أفراد الأسرة معًا بشكل ينجح علاقاتهم ويسعد الأسرة.

كما أن البابا تواضروس سبق وأعلن عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي عن موضوعات أسرية بناءة بالإضافة إلى تلك السلسلة التي تم إطلاقها.