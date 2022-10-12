تفاصيل حالة الطقس غدا في الإسكندرية.. شبورة ومائل للبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس في الإسكندرية ليكون معتدل الحرارة، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على أن تكون درجة بالإسكندرية 27 العظمى 20 الصغرى.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد، أوضحت استمرار السحب المحملة بالغيوم من حين لآخر على مدار اليوم قد تمتد إلى زخات من الأمطار الخفيفة على بعض المناطق لكنها لن تؤدي إلى تعطل حركة المرور.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وقال عماد الدين محمود، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر في بيان، إن حركة الرياح ستكون معتدلة يصحبها هبات من نشطة إلى قوية خاصة خلال يومي الخميس والجمعة مع اتجاه رياح شمالية غربية ويصف حالة الطقس غدا في الإسكندرية بأنه طقس معتدل.

صباح الإسكندرية غدا يشهد تشكل شبورة

وتوقع «عماد» تشكيل شبورة في الصباح الباكر مع احتمالية تكون أمطار بنسبة 30%، وتبلغ نسبة ارتفاع الأمواج من 1 ونصف متر إلى 2 ونصف متر، ودعا إلى ضرورة توخي الحذر خلال القيادة على الطرق ومتابعة طقس الإسكندرية.