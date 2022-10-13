سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 13-10-2022 في مصر

حالة من الاستقرار يشهدها سعر طبق وكرتونة البيض خلال اليومين الماضيين، وتهتم الكثير من الأسر المصرية بمتابعة أسعار البيض لشرائه لأبنائها خاصة مع دخول المدارس، وحاجة الطلاب إلى تناول البروتينات بشكل يومي للحفاظ على تركيزهم خلال اليوم الدراسي.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في حديثه لـ «الوطن»، إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير في الأسواق، ورغم ذلك لم نقرر زيادة الأسعار مقابل ذلك، واستقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم وأمس بعد ارتفاع أول أمس.

وفي السطور التالية، نقدم سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال «السيد» إن أسعار البيض تراوحت بين 69 و70 جنيهًا للأبيض، فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 73 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق ما بين 75 جنيهًا و80 جنيهًا.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات في المحال التجارية.

سعر البيض في المحلات اليوم

وجاءت أسعار البيض في المحلات التجارية في المناطق الشعبية، اليوم الخميس، كما يلي:

- تباع البيضة الواحدة في بعض المناطق الشعبية بسعر يتراوح ما بين 2.35 و2.60 جنيه.

- يباع طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بسعر يصل إلى 79 جنيهًا.

- يباع الطبق المكون من 30 بيضة من البيض الأبيض بنحو 76 جنيهًا.

وجاءت أسعار البيض أيضًا في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

- تُباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 32 جنيهًا.

- يباع سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 15 بيضة بسعر يصل إلى نحو 49 جنيهًا.

- يصل سعر كرتونة البيض المكونة من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 95 و130 جنيهًا.