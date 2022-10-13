أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13-10-2022 في الأسواق المحلية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف تؤثر على بورصة الدواجن، مضيفا أن أسعار الفراخ البيضاء وبورصة الدواجن كما هي دون زيادة منذ يومين.

وفيما يلي، نستعرض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر في السوق المحلية، في السطور التالية:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

وأوضح «السيد» لـ «الوطن»، أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء سجل نحو 33 جنيها في المزرعة.

ووصل سعر الساسو نحو 39 جنيها، في حين كانت الفراخ البلدي بسعر 47 جنيها للكيلو جرام.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم، في المحال التجارية الكبرى، كما يلي:

سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري بسعر 51 جنيها.

الفرخة الكاملة المتبلة بسعر 65 جنيها.

دبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها.

أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها.

دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات.

شاورما الدجاج 110 جنيهات.

برجر دجاج بسعر 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر 119 جنيها.

كفتة فراخ بسعر 94 جنيها.

صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها.

البانيه فريش 100 جنيه.