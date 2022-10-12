أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13-10-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من ربات المنازل عن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم، والتي شهدت استقرارا ملحوظا، منذ بداية الأسبوع الجاري.

وفيما يلي، يرصد موقع «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر في السوق المحلية، في السطور التالية:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء سجل نحو 37 جنيها، بينما وصل سعر الساسو نحو 39 جنيها، في حين كانت الفراخ البلدي بسعر 47 جنيها للكيلو جرام، بينما وصل سعر الفراخ الأمهات نحو 23 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

أما سعر الدواجن البيضاء اليوم في المحال التجارية الكبرى، فقد سجلت مشتقاتها للكيلو كالآتي:

سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري بسعر 51 جنيها، والفرخة الكاملة المتبلة بسعر 65 جنيها، ودبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها، أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها، دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات، شاورما الدجاج 110 جنيهات، برجر دجاج بسعر 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر 119 جنيها، كفتة فراخ بسعر 94 جنيها، صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها، والبانيه فريش 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم، لتحافظ على نفس قيمتها منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم سعر 4.5 جنيه، بينما البلدي عمر يوم 3 جنيهات، في حين جاء سعر الساسو عمر يوم 6 جنيهات، والأبيض عمر يوم 7 جنيهات، والفيومى 5 جنيهات.

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

وجاء سعر فرخ البط عمر يوم بـ15 جنيهًا، وفرخ البط الفرنساوي بسعر 24 جنيهًا، والبط المسكوفي سعرها 47 جنيها، والبط المولار بسعر 31 جنيها.