أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 2-10-2022 في الأسواق المحلية

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في الأسواق المحلية، والمحلات التجاري الكبرى وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية بالقاهرة.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر في السوق المحلي، في السطور التالية:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلي

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فأن سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء سجلت نحو 36 جنيهًا، بينما وصل سعر الفراخ الساسو نحو 40 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي 50 جنيهًا، في حين وصل سعر الفراخ الأمهات نحو 23 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء في المحلات التجارية

أما في المحلات التجارية، فسجلت الفراخ البيضاء أسعارا متفاوتة، ليصبح سعر الفرخة وزن من 900 إلى 1100 جرام، بسعر ما بين 70 و130 جنيهًا، بينما طبق الأجنحة وزن الكيلو نحو 30 جنيهًا، والدبابيس نحو 57 جنيهًا، الأوراك بسعر 42 جنيهًا.

أما سعر الفرخ البلدي مذبوحة ومعبأ وزن نحو 50 جنيهًا للكيلو، بينما طبق صدور بالعظم ما بين 75 إلي 80 جنيهًا، والبانية ما بين 95 إلي 120 جنيهًا، وطبق الكبدة والقوانص بسعر 40 جنيهًا، والكبد صافي بسعر 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه، بينما البلدي عمر يوم 3 جنيهات، في حين جاء سعر الساسو عمر يوم 6 جنيهات، والأبيض عمر يوم 7 جنيهات، والفيومى 5 جنيهات.

أسعار البط اليوم في السوق المحلي

وجاء سعر فرخ البط عمر يوم بـ15 جنيهًا، وفرخ البط الفرنساوي بسعر 24 جنيهًا، والبط المسكوفي سعرها 47 جنيها، والبط المولار بسعر 31 جنيها.