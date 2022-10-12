جامعة عين شمس تطلق مبادرة «اطمن» بالتعاون مع القومي للمرأة

أطلق الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبادرة «اطمن»، والتي استضافت أولى فعالياتها كلية الحقوق جامعة عين شمس ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية تستضيفها كليات الجامعة على مدار العام الدراسي.

وتهدف المبادرة إلى تدريب الطلاب على كيفية مواجهة العنف في الأماكن العامة والتي نظمتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

تميز كلية الحقوق

وفي كلمته قدم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر للدكتور محمد صافي عميد الكلية، وما يحمله له من ود وتقدير.

وأضاف أن ما يميز كلية الحقوق هو اختيار طاقم أعضاء هيئة التدريس والوكلاء ممن يعملون بكل جهد على راحى الطلاب علميا وإداريا.

وأبدى سعادته بالتواجد في صرح كبير جدا تفخر به جامعة عين شمس وهو كلية الحقوق ، جامعة عين شمس الحاصلة على النجوم الخمس حسب التصنيف الدولي QS وكم خريجيها من العلماء الأجلاء والمحافظين وقامات المجتمع، موضحا أن الاستثناء عن القاعدة في كلية الحقوق هو تخرج شخص عادي.

وأضاف أن جامعة عين شمس جادة سواء في المجال التعليمي أو في الأنشطة الطلابية، لأنها دائما ما تقدم منتج يتميز بالجدية والعلم والثقافة وعليه، فإن الجامعة محظوظه بطلابها.

وقام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ببث بعض رسائل الطمأنينة الغرض منها طمأنة الطلبة والطالبات لتواجدهم في بيئة آمنة. وأشار إلى صفحة «وصل صوتك - اسأل نائب رئيس جامعة عين شمس»، مرشدا الطلبة والطالبات إلى التواصل بشكل شخصي مع الصفحة إذا اعترضتهم أي مشكلات داخل الجامعة.

وأضاف أن مبادرة «طمن» متميزة تقوم عليها منظمات ومؤسسات خارج وداخل الجامعة للفئات الأولى بالرعاية، وكان من ضمنها المرأة والطفل ولكن تلك الثقافة في طريقها للتغير.

أهداف التنمية المستدامة

وعليه فإنه من الضروري الإشادة بوعي هذه المنظمات بأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 و 2050 وأفكار الجمهورية الجديدة ورفع وعي المرأة بدورها المختلف، وتخطى دورها إلى توصيل الثقافة العامة في جميع مجالات حقوق الإنسان وليس المرأة فقط أو الطفل فقط.