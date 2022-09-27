إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين، ظهر اليوم الثلاثاء، على الطريق السياحي الفرعي المؤدي إلى بحيرة قارون بنطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين، وعدم قدرتهما على إيقاف السيارتين قبل أن يصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وطلب النجدة والإسعاف، وقدموا مياه الشرب للمصابين لحين وصول الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «ميكروباص» على الطريق السياحي الفرعي أمام قرية السيلين.

إصابة 7 أشخاص

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس تحت إشراف المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث تصادم سيارتين، أمام قرية عين السليين، وتبينّ إصابة 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارتين بإصابات متنوعة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل بعض المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فضلاً عن نقل باقي المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإدخالهم إلى قسم الطوارئ تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.