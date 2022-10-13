«الكهرباء» توضح بالخطوات طرق التعامل مع أعطال العداد الكودي

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن خطوات التعامل مع أعطال عداد الكهرباء مسبوق الدفع، على صفحتها الرسمية بـ «الفيس بوك»، إلى جانب طرق قراءة كود العطل الذي يظهر على شاشة العداد وحلها.

تصفير العداد بإعادة التهيئة

وأضافت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير أنه لدى ظهور كود 204 يجب رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ثم يتم تصفير العداد وتركيبه بعد إعادة التهيئة لافتا إلى أنه حال وجود رصيد يتم استعادته كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.

مراجعة المشترك

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير إلى أن ظهور كود Err-01 ،Err-0108 يعني أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر، وإذا كان العداد الذكي جديد فيتم تخصيصه وبرمجته للمشترك ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه أما إذا كان العداد خاص بمشترك كود 02 فيتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.

تصفير العداد وإعادة التهيئة

وأوضحت أنه في حال ظهور كود Err-0204 فهذا يعني أن ذاكرة العداد ممتلئة وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت لافتا إلى ضرورة الاستعانة بكارت قراءة البيانات، وإدخاله بالعداد لتسجيل البيانات مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي «إعادة التهيئة وخارج المصنع»، لمسح ذاكرة العداد، وإعادة تسجيل بيانات العداد.

التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير أن ظهور كود Err- 1091 يؤشر إلى وجود مشكلة في وقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت ويجب على المشترك التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء

وحال ظهور كود Err-0201 فإن العطل يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد، وفي هذه الحالة يجب إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء