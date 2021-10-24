9 نصائح لتقليل استهلاكك في العداد «أبو كارت».. اشحن أول أسبوع في الشهر

يسعى مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات الجديدة سواء كانت مسبوقة الدفع أو العداد الذكي أو الكودي، عن الطرق والآليات التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات لتقليل وخفض قيمة الاستهلاك من خلال استخدام هذه النوعية من العدادات بالمنازل.

كيف تقلل الاستهلاك بأستخدام العدادات مسبوقة الدفع

وتستعرض «الوطن» 9 نصائح لتقليل الاستهلاك في العداد مسبوق الدفع «أبو كارت»، وفقا للصفحة الرسمية لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وهي كالتالي

- يفضل الشحن فى أول أسبوع من الشهر عندما يكون العداد على الشريحة واحد.

- أخر أسبوع فى الشهر يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع لأن الاستهلاك يكون قد وصل لأعلى شريحة خلال الشهر.

- عند الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة التي وصل إليها العداد.

- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت لأنه سيبدأ بخصم المبالغ ومحاسبتك على الشرائح طبقًا للوقت والتاريخ.

- عن حدوث أى مشكلة في كارت العداد أو عدم قيامه بالشحن يجب التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها مرة أخرى لتفعيل الكارت، وإذا كان الكارت غير صالح للعمل يتم تغييره من الشركة بتكلفة 30 جنيهًا.

- في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير، يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.

كيف تحصل على البيانات المدونة بشاشة العداد

- باستخدام الزر الضاغط يمكنك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة، مثل: الرصيد المتبقى مع التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق حتى 12 شهرًا سابًقا، كما يحصل على الاستهلاك الكلي التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، وآخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

- في حالة فصل العداد يعطي إنذارا، وفي حالة عدم وجود الكارت في هذه اللحظة، يمكن إدخال كارت فيزا أو بطاقة رقم قومي لحين إحضار الكارت.

الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد

- إذا فقدت كارت عداد الكهرباء وهو مشحون يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد، ويتم استخراج كارت جديد وعند برمجته تسجّل كل البيانات مرة أخرى، وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، ستجد في ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.