كيفية حجز عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك.. التأشيرة خلال 24 ساعة

تتيح المملكة العربية السعودية، عدد من التسهيلات للراغبين في أداء مناسك العمرة، الحصول على تأشيرة يمكن استخراجها حال استيفاء الشروط عبر منصة نُسُك، التي تتيح العديد من الخدمات لزوار بيت الله، لذلك ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل» عن كيفية حجز عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك.

وفي هذا الصدد، نعرض كيفية حجز عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك وفق جولة أجرتها «الوطن» داخل المنصة الإلكترونية التابعة للمملكة العربية، والتي جاءت كما يلي:

عمرة الـ4400 جنيه

ووفق المعلن من وزارة الحج والعمرة بالسعودية، فهناك إمكانية حجز لباقة العمرة وقيمتها 4400 جنيه شاملة الإقامة، لكنها لا تتضمن أسعار تذاكر الطيران الذهاب والإياب.

ويمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا للسفر إلى العمرة، وذلك من خلال المنصة..

كيفية حجز عمرة الـ4400 جنيه عبر منصة نسك

وحتى تتمكن من التسجيل للحصول على تأشيرة العمرة من منصة نُسُك، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على منصة نُسُك لحجز تأشيرة العمرة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- بمجرد الدخول ستجد في منتصف الصفحة خدمة «التقديم على التأشيرة».

- سيطلب منك تحديد جنسية المتقدم «المصرية».

- عليك الإجابة على ما إذا كنت مقيمًا بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن.

- الإجابة على ما إذا كنت مقيما بإحدى دول الخليج أم لا.

- اتباع باقي الخطوات المتعلقة بحجز باقة العمرة.

خدمات تقدمها منصة نسك

تقدم المنصة التي تم تدشينها عدد من الخدمات لحجاج بيت الله، كما يلي.

- تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونيا.

- عرض لباقات وبرامج متنوعة للحجاج والمعتمرين.

- عرض الخرائط التفاعلية

- الدليل الرقمي لجميع الإرشادات بعدة لغات

- وتقدم المنصة التقويم المخصص للعروض والأنشطة في المملكة.

- تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًا على المعتمرين.