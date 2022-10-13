حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تحدثت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عن تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة كافة، وحذرت بعضها، بينما ساقت أخبارا سارة لآخرين وفق توقعات الفلك، كما نصحت مواليد بعض الأبراج بتوخي الحذر، وهو ما يتضح في السطور التالية.

وجاءت تفاصيل حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات عبير فؤاد للوطن، كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 13-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم اليوم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر باستقرار نفسي ويمدك القمر بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 13-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني وهو ما يتطلب منك دراسة خطواتك المهنية ووضعك المالي جيدا.

حظك اليوم برج الثور 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

يمكن أن تعبّ عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتجني نتائج إيجابية من ذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-10-2022 على الصعيد المهني

تبدو واثقا من نفسك كثيرا اليوم على المستوى المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحاول بكافة السبل اليوم من أجل أن تحقق التفاهم مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر، ما يتطلب منك أن تتحكم في انفعالاتك والتزم السرية.

حظك اليوم برج السرطان 13-10-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بألا تزهو بنفسك كثيرا اليوم وأن تعمل في صمت وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بالمزاج الجيد اليوم وفق ما تخبرك به الأفلاك.

حظك اليوم برج الأسد 13-10-2022 على الصعيد المهني

يساعد الفلك مواليد برج الأسد اليوم على القيام بنشاطات ممتعة ويحصلون على الدعم ممن حولهم.

حظك اليوم برج العذراء 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتحلى بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك وأمنياتك التي تنتظرها.

حظك اليوم برج العذراء 13-10-2022 على الصعيد المهني

تشعر اليوم بمنافسة أو استفزازا، لذا عليك ألا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص.

حظك اليوم برج الميزان 13-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ اليوم مما يمنحك عدة عوامل للنجاح والتألق وتحقيق مكاسب اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس والشمس وعطارد ببرجك اليوم مما يبشرك بعقد لقاءات دافئة وتتواصل بحب مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج العقرب 13-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يدفعك لبحث أمور مهنية ومالية وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم برج العقرب 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتواصل اليوم بشكل جيد مع من تحب وتتخذ مواقف إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتفهم شريك حياتك اليوم عند الحديث في أمر ما.

حظك اليوم برج القوس 13-10-2022 على الصعيد المهني

تصاب اليوم بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوط تشعرك بالتوتر والانزعاج.

حظك اليوم برج الجدي 13-10-2022 على الصعيد المهني

تشعر بمسئوليات فوق عاتقك اليوم، ومع ذلك تنظم جهودك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

تقضي اليوم أوقات ممتعة رغم الضغوط التي تمر بها منذ فترة.

حظك اليوم برج الدلو 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب اليوم مما يعدك بأجواء مميزة مع الحبيب والإحساس بالمشاعر الحلوة والإيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 13-10-2022 على الصعيد المهني

تعيش اليوم أوقات مميزة وتجد نفسك أمام أفضل الظروف لإثبات نفسك ولقضاء أوقات موفقة مع الزملاء.

حظك اليوم برج الحوت 13-10-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تكون قويا اليوم وتتماسك أمام العقبات التي تقع أمامك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت 13-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس اليوم ويطلب منك الانتباه، وعليك أن تستمع للآخرين جيدا حتى تقلل الفجوة معهم.