تفاصيل مقتل سائق «توك توك» على يد جاره بـ 4 طعنات في المرج

سيطرت حالة من الذهول على أسرة الشاب أحمد جمال 26 عامًا، سائق توك توك، بعد نهايته المأساوية لاعتراضه على جلوس جاره بمدخل منزله برفقة أصدقائه.

وسعران ما انتهت مشادة بين الطرفين بـ 4 طعنات غادرة على يد المتهم، لتخرج والدة المجني عليه على صريخ وعويل الجيران، فتخبرها إحدى صديقاتها بوفاة نجلها: «لقيت إبني جثة هامدة».

بلاغ بالوقعة

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة من مساء السبت الماضي، عندما ورد للمقدم كريم بحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا بمقتل الشاب «أحمد جمال» 26 عامًا مقيم بأحد شوارع دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وبإجراء التحريات تبين أن صديق الشاب منذ الطفولة وجاره في نفس الوقت قام بطعنه بسبب جلوس الجاني أمام منزله، وتم تشكيل فريق بحث وتمكنت الأجهزة من القبض على المتهم، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

خضع المتهم لجلسة مطولة أمام جهات التحقيق انتهت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تقرر عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهم، يقول عبد الرحمن سلام المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّه من المتوقع أن يعاقب المتهم طبقًا لما ورد في المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على الإعدام في جرائم القتل العمد، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.