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«مجلس القبائل والعائلات» يطلق مبادرة لدعم الأكثر احتياجا بشمال سيناء.. صور

كتب:

محمد مجدي
10:04 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
«مجلس القبائل والعائلات» يطلق مبادرة لدعم الأكثر احتياجا بشمال سيناء.. صور

أطلقت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، مبادرة «وطن واحد.. عائلة واحدة»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة شمال سيناء.

ونظمت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، أول أيام القافلة في مدينة العريش، وسط إقبال كبير، ودعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

وتنظم المبادرة بالاشتراك والتعاون مع جمعية «صناع الخير»، لتقديم كل أوجه الدعم الطبي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً بشمال سيناء.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.