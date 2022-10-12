إنشاء 3 محاورات رئيسية في شمال سيناء.. تختصر الوقت والمسافة بين المدن

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مدينة العريش تشهد تصميم ثلاث محاور رئيسية، وهي «الساحلي، والأوسط، والدائري»، وتم الانتهاء من بعضها.

وأضاق المحافظ، أن إنشاء المحاور أمر مهم للتغلب على الزحام الذي تشهده مدينة العريش، مؤكدًا أننا لدينا رؤية مستقبلية، وعجلة التنمية كبيرة وعملاقة ويجب أن نستعد لها بكل شيء.

وأشار «شوشة»، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من بعض المحاور الرئيسية التي تربط الطرق السريعة بالمدن الرئيسية، سواء في العريش أو بئر العبد، والشيخ زويد ورفح.

الطرق المحورية اختصرت الوقت والمسافة بين المدن

من جانبه، قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إن الدولة ماضية في عمل المحاور لخدمة سكان المناطق، موضحا أن المحور الجديد الذى يربط قرية الشلاق غرب الشيخ زويد بمنطقة الحفن القريبة من مطار العريش، اختصر المسافة لتكون أقل من نصف ساعة، بعد أن كان السائق يقطعها في ساعتين على الأقل بعد مروره بوسط العريش.

وولفت إلى أن الطريق المحوري الجديد الذي يربط الشيخ زويد برفح الجديدة ومنها إلى معبر رفح، اختصر الطريق، بدلا أن يكون أكثر من ساعتين أيضا ليكون طريق مختصرا خارج الكتلة السكانية، ويستطيع صاحب السيارة قطعه في 20 دقيقة فقط.

الطرق مصممة بشكل أمان كامل ومتطور

بدوره، أوضح فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، إنه علاوة على تصميم الطرق المحورية الجديدة، الطرق بها 4 حارات رئيسية، وتم عمل إضاءة حديثة بها، وإشارات مرورية، وسبل أمان كثيرة لتجنب المنحنيات والملفات المفاجئة، وذلك لمنع الحوادث، مع إيجاد فتحات صغيرة للدخول للقرى التي تعبر الطرق الرئيسية منها.