محافظ شمال سيناء: رفع كفاءة البنية التحتية.. وزراعة 400 ألف فدان

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تخوض حربين فى أرض الفيروز، الأولى ضد الإرهاب والثانية من أجل التنمية والتعمير.

وقال فى حوار لـ«الوطن» إنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وزراعة 400 ألف فدان لتوطين 3 ملايين مواطن فى سيناء، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وصيانة 36 مدرسة بـ240 مليون جنيه، وإعادة الدور الحقيقى للمساجد، وافتتاح قصر ثقافة العريش بعد غياب 18 عاماً.. وإلى نص الحوار:

كيف تطور الإشراف الحكومى على شمال سيناء؟

- الدولة منذ سنوات اتخذت قراراً بخوض حربين فى سيناء، الأولى ضد معاقل الإرهاب للقضاء عليه واقتلاع جذوره، والثانية كانت للتنمية بكل صورها، سواء مجتمعية بتنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة له، ورفع كفاءة البنية التحتية فى شمال سيناء بالكامل، بدءاً من الكهرباء ومياه الشرب والسكن وحتى المسارح وقصور الثقافة، وبدأت الدولة بالفعل فى إقامة الكثير من المشروعات التنموية، على رأسها التجمّعات الزراعية فى مدينتى نخل والحسنة، ومشروعات صناعية فى المناطق الصناعية الأربع، ومنطقة الصناعات الثقيلة ببغداد وسط سيناء، ومنطقة الصناعات الحرفية فى العريش، ومنطقة الصناعات المتعددة فى بئر العبد، ومنطقة الصناعات الغذائية فى رفح.

توطين 3 ملايين مواطن في شمال سيناء بإنشاء مشروعات تنموية

تحدثتم عن مشروع كبير لتوطين 3 ملايين مواطن فى شمال سيناء.. كيف سيحدث ذلك؟

- نعمل على دمج مواطنى سيناء مع مواطنى الدلتا، وتوطين 3 ملايين مواطن فى شمال سيناء، من خلال عمليات التنمية على جميع الأصعدة، فهناك مشروع مميز فى المحافظة، يشمل التجمعات التنموية الزراعية، بهدف نقل خبرة المزارعين فى الدلتا إلى سيناء، والعمل على الزراعة طوال العام وتوفير الكثير من المحاصيل الزراعية، التى تنتجها الأراضى فى سيناء بغزارة، خاصة مع توفير الأرض مرفقة بالكامل بوصلات المياه ضمن المخطط لزراعة ٤٠٠ ألف فدان، ويستمر التطوير والبناء فى سيناء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، وانطلاق موسم الدراسة بافتتاح عدد من المشروعات القومية، على رأسها عدة مدارس فى العريش والشيخ زويد، ونستعد لافتتاحات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

التنمية العمرانية تحظى بنصيب كبير فى تنمية سيناء.. كيف يتم ذلك؟

- التنمية العمرانية فى شمال سيناء تنقسم إلى اتجاهين، الأول الخاص بالوحدات السكنية، وتم توفير 2136 وحدة سكنية، نفّذتها وزارة الإسكان، كإسكان اجتماعى تم بدء الحجز فيها، وهناك التجمعات التنموية، أحد المشروعات التى تميّزت بها شمال سيناء، حيث يتم توفير منزل ريفى وخمسة أفدنة لكل شخص، تم تسليم ٩ منها فى مدينتى نخل والحسنة.

وماذا عن خطة الاستثمار فى سيناء؟

- تحتاج سيناء إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية، وهذا يتم وفقاً لخطة التنمية، فهناك طفرة فى ملف الموانئ والطرق والأنفاق، فميناء العريش اقتربت الأعمال الإنشائية به إلى ٥٠%، مما سيسمح بتشغيله جزئياً مع بداية العام المقبل، وهناك تحرّكات لدفع عجلة الاستثمار فى شمال سيناء، ويتم توفير كل الوسائل المساندة لعمل الاستثمار، فلم تنسَ الدولة أبداً أى جوانب تعيق الاستثمار، وتم استبدال شبكة المياه بالكامل فى مدينة العريش بتكلفة ٨٨٦ مليون جنيه، وفى مجال الكهرباء تم تركيب ٤ محطات عملاقة فى العريش والشيخ زويد نجحت فى مد شمال سيناء بكهرباء ٦ أضعاف ما كانت تتحصّل عليه المحافظة، وانتهاء أزمات انقطاع التيار نهائياً.

مشروع بحر البقر وفّر 5.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً مما يسمح باستصلاح 400 ألف فدان

وهل للزراعة نصيب من المشروعات القومية؟

- بالطبع، فسيناء من أكبر المحافظات التى تعتمد على الزراعة، خاصة محصول الزيتون، فخلال الفترة الماضية كانت المياه أهم عائق ومشكلة للزراعة، لاعتماد المزارعين على الآبار، إلا أن مشروع بحر البقر وفّر ٥.٦ مليون متر مكعب من المياه يومياً، مما يسمح باستصلاح ٤٠٠ ألف فدان.

مواجهة الإرهاب تتم بالاهتمام بقطاع الثقافة والتعليم ليكونوا بوابات المواجهة الفكرية، فما خطتكم لذلك؟

- التعليم هو أول قنوات التنمية، وعليه اتخذت الدولة قراراً بإنشاء مدارس جديدة وتطوير جميع المدارس، فالدولة أنفقت أكثر من ٢٤٠ مليون جنيه فى مجال التعليم، بإنشاء ٢٢ مدرسة جديدة وصيانة ١٤ مدرسة، ويتم الاهتمام بالجوانب الدينية من خلال المساجد، بإعادة الدور الحقيقى لها، وتوفير خطباء من الأوقاف على وعى كافٍ لتوعية المواطنين، والخط الثالث هو الجوانب الثقافية عن طريق المسارح بعد غياب لأكثر من ١٨ عاماً، فتم افتتاح قصر ثقافة العريش العام الماضى لعودة النشاط الفنى والمسرحى إلى المدينة.

وماذا عن القطاع الصحى لأهالى سيناء؟

- هناك ٤ مستشفيات مركزية فى شمال سيناء، وتم تطوير مستشفى العريش العام، وهناك اهتمام بالوحدات الصحية، فهى أول خدمة طبية تقدّم للمواطنين فى شمال سيناء.

تطوير البنية التحتية

شهدت محافظة شمال سيناء، على مدار 8 سنوات متواصلة، أعمال تطوير للبنية التحتية فى جميع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمدارس وقصور الثقافة، إضافة إلى إنشاء مدارس جديدة فى مدن العريش والشيخ زويد ونخل وتسليم 9 مجتمعات للتنمية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى المجاورة لها فى خطوات للتنمية والتعمير، بالتزامن مع حرب تقودها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية.