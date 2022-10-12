أبو مازن يجري اتصالات دولية لوقف التصعيد الإسرائيلي

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن إجراء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مان اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل العمل على وقف التصعيد الإسرائيلي الذي يحدث في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

تمادي الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة فلسطين وفقا لتصريحات وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «تمادي الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الخطير ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والذي أسفر عن استشهاد الشاب أسامة عدوي، 18 عاما، والحصار المستمر للفلسطينيين في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود، سيوصل المنطقة إلى حافة الانفجار الأمر الذي تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال وحدها».

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف التصعيد المتواصل قبل أن يفوت الأوان، ولفت إلى أنه يجب التوقف عن سياسة التنديد والصمت لأن هذا يعمل على تشجيع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم المحتلة، مواصلا: «نثمن صمود أبناء شعبنا وتصديهم لجيش الاحتلال ومستوطنيه».

إصابة مستشار بالرئاسة الفلسطينية

أعلنت السلطات الفلسطينية، مساء اليوم، إصابة مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، واعتقال مواطنين اثنين، عقب قمع قوات الاحتلال لمخيم بلدة عناتا التي فرض عليها الاحتلال حصارا واسعا منذ 5 أيام.