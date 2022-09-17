السجن المشدد 6 سنوات لسيدة متهمة بحيازة وترويج مخدر الحشيش 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمة بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر وعبدالعظيم محمد العشري، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

سيدة تخصص مكان لتجارة وتعاطي الحشيش

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 24455 لسنة 2010 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1563 لسنة 2010 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة أدارت مكان وهيئته للغير لتعاطي مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وشهد مجرى التحريات، أنه وردت إليه معلومة مفادها ممارسة المتهمة لنشاط كبير وواسع في مجال أعمال مافية للآداب، وبناء عليه تم الحصول على إذن من النيابة العامة لضبطها، وبتفتيش منزلها عثر بداخله على منضدة يعلوها ورق من نوع البفرة الذي يستخدم في لف السجائر.

كما تبين وجود طبق أبيض يحتوي على خليط نوع من التبغ وقطع من مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وكذا قطعة مستطيلة من تلك المادة، وبسؤالها أكدت حيازتها لتلك المواد بغرض تقديمها للمترددين عليها وأن ما تم ضبطه من بقايا احتفالات رأس السنة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن المضبوطات جميعها لجوهر الحشيش المخدر.