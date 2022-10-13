حظك اليوم برج القوس الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الطيبة، والصدق، والعفوية، والانطلاق، والحماس، وطيبة القلب، والمشاعر الجياشة، كلها صفات تغلب على مواليد برج القوس الذي يحبه المحيطين به ويلفت انتباههم سريعا ويدخل إلى قلوبهم ويصبح قريب منهم في وقت قصير، ويقف بجانب أصدقائه جيدا، ومهما تعرض صاحب هذا البرج إلى خيبات كثيرة وعراقيل قد تسبب له بعض المتاعب في حياته الشخصية، إلا أنه يستمر في إخلاصه وثقته وتصديقه للآخرين والمحيطين حوله.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك اليوم بأن تستمع لشريكك وأن تضع نفسك مكانه كي تستطيع أن تتفهمه في تصرفاته وأفكاره، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يؤثر عليك ويشعرك بالتوتر وتصاب بالعصبية وتجد نفسك تقع في ضغوط أنت في غنى عنها، كل ما عليك وفق عبير فؤاد، هو الانتباه لحقوقك جيدا.