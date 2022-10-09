خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات بالصعيد والدلتا والساحل

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومطروح وأسوان انقطاع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه.

مواعيد قطع المياه بالمناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري 2022 وحتى الساعة الرابعة فجراً.

تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة

وكشفت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، مطالبا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

إصلاح خط 12 بوصة اسبستوس وفتح المحابس لضخ المياه في أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انتهاء الفرق الفنية المختصة من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 12 بوصة إسبستوس بشارع كسر الحجر وجارٍ فتح المحابس لضخ المياه بعد توقف محطتي جبل تقوق وفريال، لافتا إلى انتهاء أعمال إصلاح خط 10 بوصات المغذى لقرى بلانة الثلاثة خط 8 بوصات المغذى لقرى كروسكو والريقة وأبوحنضل بمتابعة العميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وإشراف المهندس طه سيد مدير فرع نصر النوبة.

مواعيد ضخ المياه بالمناطق التابعة بشركة مياه مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن الإعلام» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 مساءً.

- منطقة «الرابعة» من الساعة 11صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.