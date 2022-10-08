قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والجيزة، والإسكندرية قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها؛ للقيام بأعمال الصيانة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد قطع المياه للمناطق المتأثرة

أعلنت «مياه ببني سويف»، في بيان قطع المياه عن قرى«الأنصار - المفتش - خورشيد - أبو المكارم - عزبة مينا»، بمركز إهناسيا، اليوم السبت الموافق 8 من أكتوبر الجارى 2022، بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، للقيام بأعمال صيانة على محبس 6 بوصة بجوار بوستر المياه بسدمنت الجبل.

وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة؛ نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه نقية تصلح للشرب، يمكن الاتصال عند الحاجة إليها من أى تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إعادة ضخ المياه لـ4 أحياء بعد الانتهاء من ربط الخطوط

أما «مياه الجيزة»، أعلنت إعادة ضخ المياه بالضغوط الطبيعية إلى لأحياء «حي الوراق- حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق»، بعد انقطاعها لمدة 6 ساعات مع الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، جراء الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر، الجزء الرابع من القطاع الشمالي، بناءا على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

أما «مياه الإسكندرية» كشفت عن إعادة ضخ المياه بالضغوط الطبيعية إلى مناطق «البرج القديم - الساحل - القري السياحية - رافع مدينة الحمام» بعد الانتهاء من إصلاح كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000.