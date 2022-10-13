حظك اليوم برج الدلو الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج الدلو إلى المهن الحرة، فهو لا يحب الشغل الخاص أو الوقوع تحت قيادة أحد، وينجحون في عدة مجالات مليئة بالإبداع أو تحتاج إلى أفكار وتركيز مثل صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، والرسم والفنون، فهم يتميزون بالإبداع والتفكير خارج الصندوق.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

يتواجد القمر بمنزل الحب مما يضفي عليك مشاعر حلوة ولحظات سعادة رغم ما تمر به من تشوش منذ فترة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يوفر لك الوضع الفلكي أحداث مميزة وتمر اليوم أفضل الظروف التي يجب أن تستغلها من أجل إثبات نفسك ولقضاء أوقات موفقة مع الزملاء والأصدقاء المقربين، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.