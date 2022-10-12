السيطرة على حريق داخل منزل بالغربية.. ماس كهربائي السبب

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق داخل أحد المنازل، بقرية المنشأة الكبرى، التابعة لمركز ومدينة السنطة، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ، من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المنازل، بقرية المنشأة الكبرى بدائرة المركز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بسيارتي إطفاء

هرعت قوات الحماية المدنية، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين اندلاع حريق داخل أحد المنازل السكنية، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلي الشقق السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وبعمل المعاينة الأولية تبين أن النيران أتت على معظم محتويات المنزل.

الإجراءات القانونية

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.