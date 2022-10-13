جولة سياحية للأجانب المشاركين في مؤتمر الأكاديمية العربية بالإسكندرية

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى مدير الهيئة، وبالتنسيق والتعاون مع منطقة آثار الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، جولة سياحية للمشاركين في المؤتمر الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ضم ضيوف من دول «ألمانيا - فرنسا - إيطاليا - البرتغال، واليونان، ورومانيا، وتونس، والمغرب، ومصر».

بدأت الجولة بزيارة مكتبة الإسكندرية ثم المسرح الروماني واختتمت بزيارة قلعة قايتباي، وأشاد الوفد بالجولة السياحية وأعرب أعضائه عن اعجباهم الشديد بالأماكن السياحية التي زاروها، وتم إهداء ضيوف الإسكندرية أعلام مصر وشنط تضم مجموعة من الدلائل والنشرات السياحية باللغات المتعددة لتنشيط السياحة.

الشريف يدعم ترويج السياحة باستقبال الوفود من الدول الأوروبية

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل لترويج وتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، على هامش استضافة الإسكندرية للمؤتمر الدولي International TouMaLi » 2022» الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري تحت رعاية وزيرة البيئة ومحافظ الإسكندرية.