مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالمقطم

لقي شخص مصرع إثر حادث مروري، شهده أحد شوارع منطقة المقطم بالقاهرة، منذ قليل، نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية.

حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

وتلقت غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للنجدة، بلاغاً يُفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث الذي راح ضحيته شخص واحد.

رفع آثار الحادث

وعلى الفور جرى الدفع بأحد الأوناش من أجل رفع آثار الحادث المروري، لتعود الحركة المرورية على الطريق إلى طبيعتها مرة أخرى.