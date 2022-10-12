إصابة 6 أشخاص صدمتهم سيارة ربع نقل بحي البارودية في الفيوم  

أصيب 6 أشخاص بجروح متنوعة وكسور متفرقة، بعدما صدمتهم سيارة ربع نقل، صباح اليوم الأربعاء، في حي البارودية بوسط مدينة الفيوم، حيث كان يقود السائق بسرعة جنونية، وتفاجأ بهم يعبرون الطريق، فلم يتمكن من إيقاف السيارة أو تهدئة سرعتها، فدهسهم أسفل عجلات السيارة، بينما تعالت صرخاتهم واستغاثاتهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين وأبلغوا الشرطة والإسعاف الذين هرعوا إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث دهس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث دهس ووجود 6 مصابين.

إصابة 6 أشخاص

وعلى الفور، هرعت قوة من قسم شرطة أول الفيوم، تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، إلى مكان الحادث بمنطقة البارودية بنطاق القسم، وتبينّ إصابة 6 أشخاص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة، وذلك بجوار «شادر الخضار»، إثر تعرضهم لحادث دهس أسفل عجلات سيارة طائشة بسبب سيرها بسرعة جنونية.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتحديد إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لهم.

تحرير محضر بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارة صاحبة الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.