الجيش الروسي يتسلم أكبر مدفع فائق القوة قبل الموعد المحدد

تسلم الجيش الروسي في اليوم الـ301 للأزمة الروسية الأوكرانية، أكبر مدفع فائق القوة من طراز 2 إس 7 إم «مالكا».

وقال مصدر رفض ذكر اسمه في «مصنع أورال فاجون» العسكري، في تصريحات صحفية: «قامت شركتنا في إطار طلبية الدولة الدفاعية لعام 2022، بتسليم وقبل الموعد المحدد في العقد مجموعة من المدافع ذاتية الحركة من طراز (إس 7 إم) مالكا، لوزارة الدفاع الروسية، بعد إنجاز عملية تحديثها بشكل عميق».

وواصل الجيش الروسي تقدمه نحو أراضي جارته دولة أوكرانيا بقصف سوق مزدحمة شرق أوكرانيا، معلنا وفاة وإصابة أكثر من 10 أشخاص، وسط غضب أوكراني من هذا القصف الذي حدث صباح أمس الأربعاء.

عمليات نوعية واسعة للجيش الروسي

وبدأ الجيش الروسي عملياته النوعية واسعة المجال ضد أوكرانيا في 24 فبراير 2022، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، الأمر الذي دفع الغرب ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتقديم دعم غير مسبوق لأوكرانيا بالسلاح والمال ومساعدات لوجيستية.

ولم يهدأ الجيش الروسي إلا بإعلانه تدميره منظومة الدفاع الجوي الأوكراني والبنية التحتية الأوكرانية في بداية الأزمة، ليشل الجيش الأوكراني ويجعله يرضخ لروسيا الاتحادية صاحبة أكثر عدد قنابل ذات روؤس نووية تقترب من 6000 وتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية صاحب أضخم ميزانية عسكرية لجيشها على وجه الأرض.

قائد جديد للجيش الروسي في أوكرانيا

وعيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع الجاري، قائدا جديدا للجيش الروسي، سيرجي سوروفيكين، الذي يقاتل في أوكرانيا بعد خسارة موسكو بعض الأراضي، ولدى القائد الجديد 55 سنة وشارك في الحروب الروسية في الشيشان وطاجيكستان.