مصطفى كامل لـ«الوطن»: سأبدأ رحلة عملي النقابي يوم الأحد المقبل

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه سافر هو وزوجته إلى الساحل الشمالي من أجل الراحة، بعد الفوز في انتخابات النقابة التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين وأعضاء الجمعية العمومية.

أول يوم عمل بالنقابة

وأشار «كامل» إلى أنه سيذهب إلى النقابة يوم الأحد المقبل، ومعه الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، في أول أيام عمله النقابي.

ووجه مصطفى كامل الشكر لأعضاء نقابة المهن التمثيلية كافة، وأكد أنهم السبب في الفوز الذي حققه.

ملفات أمام مصطفى كامل

وأشار نقيب الموسيقيين الجديد، إلى أنه يضع في مقدمة عمله النقابة ملف المعاشات الخاص بالأعضاء، بالإضافة إلى النفاقات الخاصة بوفاء الأعضاء.

وعن مصير مطربي المهرجانات، أكد مصطفى كامل أنه يرحب بالغناء الجيد، وأن كل شيء من الممكن أن يغنى بشكل جيد، موضحا: «أنا مش هطلب من مطربين المهرجانات يغنوا أغاني أم كلثوم بس غني بشكل حلو يتسمع».