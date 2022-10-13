رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مصطفى كامل لـ«الوطن»: سأبدأ رحلة عملي النقابي يوم الأحد المقبل

كتب:

أبانوب رجائي
12:19 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
مصطفى كامل

مصطفى كامل

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه سافر هو وزوجته إلى الساحل الشمالي من أجل الراحة، بعد الفوز في انتخابات النقابة التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين وأعضاء الجمعية العمومية.

أول يوم عمل بالنقابة

وأشار «كامل» إلى أنه سيذهب إلى النقابة يوم الأحد المقبل، ومعه الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، في أول أيام عمله النقابي.

ووجه مصطفى كامل الشكر لأعضاء نقابة المهن التمثيلية كافة، وأكد أنهم السبب في الفوز الذي حققه.

ملفات أمام مصطفى كامل

وأشار نقيب الموسيقيين الجديد، إلى أنه يضع في مقدمة عمله النقابة ملف المعاشات الخاص بالأعضاء، بالإضافة إلى النفاقات الخاصة بوفاء الأعضاء.

وعن مصير مطربي المهرجانات، أكد مصطفى كامل أنه يرحب بالغناء الجيد، وأن كل شيء من الممكن أن يغنى بشكل جيد، موضحا: «أنا مش هطلب من مطربين المهرجانات يغنوا أغاني أم كلثوم بس غني بشكل حلو يتسمع».

اقرأ المزيد:

بشرى ونادية مصطفى وأبو الليف يهنئون مصطفى كامل: مبروك لنقيبنا الجديد

محمود الليثي: لا خلافات مع مصطفى كامل.. «أخويا وأنا في ضهره»

مصطفى كامل: اجتماع بـ«الموسيقيين» لوضع ضوابط لأغاني المهرجانات

قبل مصطفى كامل.. فنانون جلسوا على عرش نقابة الموسيقيين

زوجة منافس مصطفى كامل تهنئه بالفوز بمنصب نقيب الموسيقيين: ننتظر الوفاء بوعوده
بقلم أبانوب رجائي