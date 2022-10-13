«صياد» يطعن زوج ابنته بسلاح أبيض لخلافات مالية في سوهاج

أقدم «صياد» على طعن زوج ابنته بسلاح أبيض في سوهاج، لخلافات مالية بينهما، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود بلاغ لمركز جهينة من المستشفى المركزي بوصول «لطفي ع ع ع» سن 45 عاما عامل، ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى، وقد تم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

الانتقال لسؤال المصاب

وعلى الفور تم الانتقال لموقع المصاب الذي اتهم والد زوجته «محمد ع ع ب» سن 61 عاما صياد، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

ضبط المتهم واعترافه

وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته «اشتباه قطع بالوتر بأصبع إبهام اليد اليسرى» لذات السبب، وقد تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه.

العقوبة القانونية

أكد مرسي أشرف المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة الضرب القانونية تصل إلى حبس سنتين وفقا للإصابة ولكن عند حدوث عاهة مستديمة قد تصل العقوبة حتى 10 سنوات.