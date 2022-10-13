«تحليل مخدرات» لسائق التريلا المتسبب في دهس 12 سيارة أعلى الطريق الدائري

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح حادث دهس سيارة نقل «تريلا» لـ12 سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري اتجاه الرماية، الذي نتج عنه إصابات عديدة.

وتجري النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، ثم تنتقل إلى مستشفى الهرم للاستماع لاقوال المصابين الذين جرى نقلهم إليه.

استجواب سائق التريلا

كما تستجوب سائق التريلا المتحفظ عليه، لسماع أقواله بشأن الحادث، الذي تسبب في إصابات عديدة من المواطنين، فضلا عن جارٍ إجراء تحليل مخدرات له لبيان تعاطيه مخدرات أثناء القيادة أو من عدمه، كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث، تمهيدًا لتفريغها، وطلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الحادث.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث الأليم، إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.