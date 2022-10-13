الصور الأولى لحادث دهس تريلا لـ12 سيارة ملاكي على الدائري

حادث ضخم شهده الطريق الدائري، قبل قليل؛ إذ صدمت سيارة نقل «تريلا» محملة بمواد البناء، 12 سيارة ملاكي، أعلى الطريق اتجاه طريق شبرا الخيمة، القادم من 6 أكتوبر.

بلاغ بوقوع حادث مروري

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، ورجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.

وجار حاليًا حصر المصابين جراء الحادث، والبحث عن ضحايا بالسيارات الموجودة أسفل «التريلا».

نصائح للسائقين أثناء القيادة

وكان اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، قد قدم بعض النصائح للسائقين خلال تصريحه لـ«الوطن»، قائلًا إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

وأكد الخبير المروري ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

وحذر «الشاهد» من سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، مشددًا على أنه قد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مؤكدًا ضرورة المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، مشيرًا إلى أهمية القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.