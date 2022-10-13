درجات الحرارة اليوم الخميس 13-10-2022.. أمطار خفيفة على السواحل

أعلنت الأرصاد الحوية في بيان صادر عنها، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على الأنحاء والمدن كافة؛ إذ من المتوقع استمرار الأجواء الخريفية، واعتدال الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس التي تكون معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فيكون هناك اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ يكون الطقس لطيفًا في الساعات الأولي من الليل، ومائلًا للبرودة في آخره، وذلك على الأنحاء كافة.

كما تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتنشط الرياح على معظم المناطق أحيانًا ما يلطف من الجو، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 29 - 21.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 33 - 24.

الإسكندرية 27 - 20.

العلمين الجديدة 27 - 20.

وادي النطرون 29 - 21.

مطروح 27- 19.

السلوم 27- 20.

سيوة 29 - 16.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 21.

الطور 29 - 20.

كاترين 27 - 14.

رأس سدر 28 - 19.

نخل 26 - 12.

طابا 29 - 22.

نويبع 30 - 23.

حلايب 31 - 25

شرم الشيخ 31- 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30-23

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 19

المنيا 30 - 19

أسيوط 29 - 18

سوهاج 30- 19

قنا 34- 20

الأقصر 33- 21

أسوان 34- 22

الوادي الجديد 32- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 22