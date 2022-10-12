«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن اليوم سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بالكتل المعتدلة القادمة من البحر المتوسط من جنوب غرب أوروبا، إضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما يقلل من شعور المواطنين بأشعة الشمس وبالتالي يزداد شعورهم بانخفاض درجات الحرارة.

أجواء معتدلة على شمال البلاد مائلة للحرارة على الجنوب نهارًا

وأضافت غانم مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن الأجواء خلال فترات النهار معتدلة تمامًا على أغلب المناطق الموجودة بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحارة على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى تتراوح بين 28 درجة و29 درجة مئوية.

انخفاض كبير بدرجات الحرارة ليلًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال فترات الليل انخفاض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، لافتة إلى زيادة شعور المواطنين بالبرودة خلال ليلًا، حيث تتسم الساعات الأولى بالأجواء اللطيفة، إلا أنها تصبح مائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار.

القاهرة تسجل 21 درجة مئوية ليلًا

وأشارت غانم إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 20 درجة و21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترات الليل، مشددة على ضرورة توخي المواطنين الحذر بسبب اختلاف درجات الحرارة ليلًا ونهارًا في هذا الوقت من العام، إضافة إلى ضرورة توخي قائدي المركبات والمسافرين على الطرق الحذر من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.