درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-10-2022.. أمطار وغيوم وشبورة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد، بيانا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على شمال سيناء وجنوب الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، ولطيفا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد، إلى تكون الشبورة المائية صباحا، كما يكون الجو غائما بشكل جزئي، مشمسا على جنوب البلاد.

حالة الطقس

وتوجد فرص لتساقط أمطار اليوم الأربعاء، على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، بنسبة 20%، مع جو غائم جزئيا وفق خبراء الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي.

القاهرة 29- 20

العاصمة الإدارية 29 - 20

6 أكتوبر 30 - 20

بنها 30 - 21

دمنهور 28 - 21

كفر الشيخ 28 - 22

المنصورة 29 - 21

دمياط 28 - 22

بورسعيد 28 - 23

الإسماعيلية 30 - 18

السويس 29 - 18

الزقازيق 30 - 21

شبين الكوم 29 - 21

طنطا 29 - 21

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 27 - 20

العلمين الجديدة 27 - 21

وادي النطرون 30 - 22

مطروح 26 - 18

السلوم 29 - 17

سيوة 28 - 16

العريش 27 - 20

رفح 27 - 20

الطور 29 - 21

كاترين 27 - 15

رأس سدر 31 - 19

نخل 28 - 12

طابا 29 - 23

نويبع 31 - 24

حلايب 31 - 25

شرم الشيخ 32 - 24

الغردقة 31 - 23

مرسى علم 32 -24

الفيوم 30 - 19

بني سويف 30 - 19

المنيا 30 - 19

أسيوط 30 - 18

سوهاج 31 - 19

قنا 34 - 21

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 35 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 33 - 23

رأس حدربة 31 - 22