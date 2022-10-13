سيارات مستعملة «مكيفة وأتوماتيك» بسعر أقل من 90 ألف جنيه.. تعرف عليها

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارًا في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، وفقًا لـ عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات مشيرًا إلى أن السوق شهدت أيضًا انتعاشه في حركة البيع والشراء.

سوق السيارات المستعملة اليوم في مصر

وتابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة استقرت خلال الآونة الماضية، لافتا إلى زيادة الإقبال على الشراء، خاصة وأن سعر بعض السيارات لا يتجاوز 90 ألف جنيه وتكون مجهزه بناقل حركة اتوماتيك بالإضافة إلى وجود تكييف في بعض السيارات اليابانية والأمريكية.

أسعار السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية كالآتي:

- جيب شيروكي 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

- ميتسوبيشي لانسر 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

- دايو لانوس 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 83,000 جنيه.

- كيا شوما 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.

- كيا شوما 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 68,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.

- كيا شوما 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 68,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 82,000 جنيه.

- رينو ميجان 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

- كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه