أسعار السيارات المستعملة المكيفة في السوق المحلي.. تبدأ بـ46 ألف جنيه

استقرت الأسعار في سوق السيارات المستعملة، وشهدت انتعاشا كبيرا في عملية البيع والشراء، حيث شهدت السيارات المستعملة ارتفاعا في عملية البيع والشراء مؤخرا بنسبة 40% عن العام الماضي، حسب عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ أسعار السيارات المستعملة المزودة بتكييف وناقل حركة أتوماتيك، وقوة المحرك تصل إلى 70%، تبدأ أسعارها من 46 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة ومواصفاتها

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة الأسعار في السوق المحلي، كما يلي:

فيات شاهين 2007: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 51,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 46,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 57,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة في مصر

فيات سينا 2001: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 52,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 48,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 57,000 جنيه.

فيات سينا 2003: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 52,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 48,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 57,000 جنيه.

جيلي مابل 2010: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 52,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 48,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 57,000 جنيه.

دايو جوليت 1999: متوسط سعر للسيارة في السوق المحلي 76,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 69,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 84,000 جنيه.

كيا شوما 2001: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 76,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 69,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 81,000 جنيه.

أوبل أسترا 2003: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 76,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 70,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 81,000 جنيه.

شانجان بيني 2013: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 75,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 67,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 81,000 جنيه.

كاري Q22 2015: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 75,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 71,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 81,000 جنيه.