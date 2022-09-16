لطفي لبيب يدخل في نوبة بكاء على المسرح بختام مهرجان القاهرة للمونودراما

دخل الفنان القدير لطفي لبيب، في نوبة بكاء شديدة أثناء صعوده على خشبة مسرح «الهناجر» بدار الأوبرا المصرية، في حفل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة.

بكاء لطفي لبيب

ودخل لطفي لبيب في نوبة بكاء شديدة بعد تحية الجمهور الكبيرة له، ووجه الشكر لجمهوره من على خشبة المسرح: «بشكركم جدا».

حفل ختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

ويقدم حفل الختام الفنان عمرو رمزي، بحضور الفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان أحمد فؤاد سليم.

وشارك بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، 14 دولة عبر مسابقات العروض المختلفة، إضافة لمصر، و20 دولة عربية بمسابقة التأليف، وتشارك 10 دول في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي: رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، السودان، وسوريا ومصر.