الصور الأولى للحظة إنقاذ المصابين من أسفل تريلا على الطريق الدائري

التقطت عدسة «الوطن» الصور الأولى للحظة إنقاذ أحد المصابين في حادث دهس سيارة نقل بمقطورة «تريلا» لنحو 12 سيارة أعلى دائري المنيب، ويظهر في الصور تجمع الأهالي وقائدي السيارات، محاولين إنقاذ المصابين من داخل السيارات، وتمكنهم من إنقاذ المصاب من داخل سيارته المهشّمة بعدما دهستها السيارة التريلا أسفلها، وتنقله الإسعاف إلى المستشفى.

تفاصيل حادث الطريق الدائري

وشهد الطريق الدائري في اتجاه المريوطية بعد طلعة ميدان لبنان حادث دهس سيارة تريلا لـ12 سيارة ملاكي، وتسبب الحادث في مصرع سائق وإصابة «سعاد.ح» 55 عاما، و«ميرال.م» 12 عاما، و«أمل.م» 14 عاما، جميعهم يقيمون بقرية منيل شيحة مركز أبو النمرس، و«أمري.أ» 13 عاما، وشقيقته «هياسنت»، 10 سنوات، و«فاليت»، 24 سنة، أفريقي الجنسية، مقيم بـ6 أكتوبر، كانت من بين المصابين في الحادث مديرة منزل نجل الفنان عادل إمام، ونُقل المصابون إلى المستشفى وقدّمت لهم الإسعافات اللازمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث بمجرد وقوعه على الطريق الدائري؛ للمعاينة، ثم انتقل إلى مستشفى الهرم للاستماع لأقوال المصابين الذين نقلوا إليه، كما أمرت الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

وأعاد رجال المرور تنظيم حركة السيارات، وإعادتها إلى طبيعتها، بعد رفع السيارة التريلا والسيارات الـ12 من الطريق.