القبض على سائق «التريلا» المتسبب في حادث تصادم 12 سيارة بالطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض علي سائق التريلا، الذي تسبب في حادث التصادم بـ12 سيارة أعلى الطريق الدائري، اتجاه الرماية، والذي نتج عنه إصابات عديدة.

وانتقل رجال المرور إلى المكان، لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق، وتسيير حركة السيارات.

بدأت تفاصيل الحادث الأليم، فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري.

وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.

نصائح لتقليل الحوادث على الطرقات

ولتجنب الحوادث أعلى الطرقات، يقول اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري، لـ«الوطن»، إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة حتى لا يتعرض لحادث، وعدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

وشدد على اتباع إرشادات الطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

وأكد «الشاهد» ضرورة المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.