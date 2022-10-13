منحة لأوائل «بيوتكنولوجي» في «علوم عين شمس» للعام الثاني على التوالي

كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، الطلاب الأوائل ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية «بيوتكنولوجى» بكلية العلوم وذلك بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، والدكتورة ايمان محمد عبد العظيم وكيل الكليه العلوم لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور عبد الفتاح سعود شهادات التقدير والمنح لأوائل البرنامج الدراسى وهم الطالبة آيات عبد الهادي علي عبد الهادي (الأولى على المستوى الأول)، الطالب اريك رضا البير ميشيل عبود (الأول على المستوى الرابع)

و شدد على ضرورة استمرار تفوقهم الدارسى لافتا إلى أهمية البحث العلمي والأبتكار والابداع وأنه قاطرة النجاح و هو السبيل الحقيقى لحلّ المشكلات على كافة المستويات الاقتصادية، والصحية،و البيئية وغيرها مشيد بجهود الدولة في تهيئة مناخ افضل للبحث العلمي والباحثين في مختلف المجالات و توطين البحث العلمي فى مصر مما يعد بمستقبل مشرق كما دعى الطلاب لأن يعتزوا ويفخروا بكليتهم التى تخرج فيها نوابغ العلم فى مصر والعالم أجمع من أمثال الدكتور فاروق الباز و الدكتور مصطفى السيد والدكتور عبد الفتاح سعود وغيرهم الكثير و أن يستثمروا جميع الإمكانيات العلمية المتميزة والمتطورة بكلية العلوم بشكل خاص و جامعة عين شمس بشكل عاممضيفاً أنه عليهم أن يشعروا بالانتماء والولاء لجامعتهم التى تلقوا منها كل الدعم وان يردوا هذا الفضل للأجيال التى تليهم كى يستمر العطاء و التطوير فى صالح وطننا الحبيب مصر

كما دعى الطلاب لزيارة مركز أبحاث مصرى بجامعة عين شمس للإطلاع على أحدث التقنيات العلمية والبحثية المتوفره به للإستفادة العلمية منه.

موضحاً أن مركز أبحاث طب عين شمس MASRI يسعى لأن يكون مركزًا رائدًا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي 6 اقسام للأبحاث العلمية وذلك بالتعاون مع كليات الصيدلة ، طب الأسنان ، التمريض وايضا كليات الطب المناظرة علي مستوي المنطقة بالإضافة إلى التعاون مع جامعتي زويل والنيل.

و من جانبه أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بالتكريم والمنح الدراسية المقدمة من أ.د. عبد الفتاح سعود موضحين أنها تمثل لهم دفعة قويه للأمام تجعلهم أكثر إصرار على التفوق والاجتهاد كما أعربوا عن فخرهم بانتمائهم لكليه و جامعة تخرج فيها نوابغ العلماء من يمثلوا لهم قدوة ورمز يحتذون به في مستقبلهم العلمى

والجدير بالذكر أن هذا المنحة شخصية يقدمها أ.د. محمد فتحى سعود للعام الثاني على التوالي للطلاب الاوائل بكلية العلوم و أن برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية يعد أحد أهم البرامج بكلية العلوم جامعة عين شمس