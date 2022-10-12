الجامعات التكنولوجية.. «صنايعية مصر» بمعايير عالمية في التعليم

أولت الدولة المصرية أهمية كبرى لملف الجامعات التكنولوجية، انطلاقا من حرصها على تحقيق ما يسمى بعنصر «الإتاحة» في التعليم لطلاب الدبلومات الفنية، وظهر ذلك جلياً في إنشاء وافتتاح سبع جامعات تكنولوجية جديدة بجانب جامعات «القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية»، ليصبح الإجمالي 10 جامعات تكنولوجية في مصر، حتى توفر البيئة التعليمية الجذابة لطلاب الدبلومات الفنية وتأهيلهم لسوق العمل.

الاهتمام بملف التعليم التكنولوجي

الاهتمام بملف التعليم التكنولوجي بدأ بتحديد الوزارة مهام بعينها للمجلس الأعلى لهذا النوع من التعليم أهمها وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي ووضع النُظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي مع وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وكل ذلك لضمان توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب.

البرامج الدراسية للجامعات التكنولوجية

تتميز الجامعات التكنولوجية ببرامج دراسية متنوعة، وكانت التوجيهات الأخيرة للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بأن تلبي البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات التكنولوجية احتياجات سوق العمل، مؤكداً على مساهمة الجامعات التكنولوجية في جهود توطين تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشددًا على التعاون مع الجهات الصناعية في توفير التدريب المناسب للطلاب.

الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، شدد على تطبيق معايير العدالة والشفافية في قبول الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بهذه الجامعات، لافتاً إلى أن برامج كل جامعة تخدم المنطقة المحيطة بها، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تخريج جيل مواكب لاحتياجات سوق العمل.

وتعمل الجامعات التكنولوجية على سد الفجوة بين الفني والمهندس، وهو ما وضحه الدكتور طارق عبد الملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية، مؤكداً أن البرامج الدراسية بهذه الجامعات متنوعة وتخدم الصناعة بشكل كبير.

وأضاف «عبدالملاك» لـ«الوطن»، أن جامعة القاهرة تضم ست برامج دراسية منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة والميكاترونكس والأوتوترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن هذه الجامعات تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات الفنية و20% من طلاب الثانوية العامة.

تدريب مستمر في المصانع والشركات

الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أكد أن الجامعة حريصة على عقد العديد من الشراكات مع مختلف الشركات الصناعية لتوفير تدريب مستمر للطلاب سواء في فترة الدراسة أو في فترة الإجازة الصيفية، موضحاً أن هذه التدريبات تسهم في صقل مهارات الطلاب.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الصناعة تحتاج لخريجي هذه الجامعات نظراً لتعليمهم الذي يتم وفق مناهج دراسية مواكبة للمعايير العالمية، وفرصة تدريبهم في المعامل المزودة بأحدث التقنيات.