أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة المختلفة مثل الكمثرى والجوافة والرمان، اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الحالي، وتهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار الفاكهة بشكل يومي لأهميتها في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها مثل أ وج ود وغيرها من المعادن والألياف الهامة للجسم.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم وفق جولة صباحية قامت بها في الأسواق والموقع الإلكتروني لسوق العبور، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، واختلف سعر كيلو التين البرشومي بين 5 جنيهات و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

واختلف سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الجوافة بين 4 جنيهات و7 جنيهات، تراوح سعر كيلو الرمان بين 5 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الكاكا بين 7 و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 7 و13 جنيهًا، كما سجل كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الباباظ 6 جنيهات

وسجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 4 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البلح بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة بالأسواق

سجل سعر كيلو العنب الأحمر والأصفر 18 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الرمان بين 8 و11 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 10 جنيها و12 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرقوق بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.