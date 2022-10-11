انعقاد مجلس الدفاع المصغر الفرنسي بعد مكالمة بين ماكرون وزيلينسكي

أعلنت السلطات الفرنسية، انعقاد مجلس الدفاع والأمن القومي المصغر بعد مكالمة بين رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«قوات أحمد» الخاصة: أوكرانيا لا تقوم بإحصاء القتلى والجرحى

قال قائد «قوات أحمد» الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، أمس الاثنين، إن خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز، الـ1000 قتيل يوميا، مضيفا في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن «كييف» لا تقوم بإحصاء القتلى والجرحى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب القائد العسكري، عن اقتناعه بأن الغرب سيحاربون حتى آخر أوكراني، فيما أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر «تليجرام»، التحاق أكثر من 200 متطوع من عاصمة بلاده «جروزني» بالقوات الروسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا،أمام جلسة خاصة للجمعية العامة للمنظمة الأممية حول أزمة أوكرانيا، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي تواجهه بلاده في أوكرانيا، يحتاج فقط إلى تصعيد النزاع وفقا لخطة تم إعدادها لسنوات عديدة، بهدف هزيم «موسكو» أو على الأقل إضعافها.

اقتصاديا، أوضح الممثل السامي لـ«الاتحاد الأوروبي» للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن رفاهية «الاتحاد» كانت قائمة على طاقة روسيا الرخيصة، مشيرا إلى ضرورة البحث الآن عن مصادر للطاقة داخل أوروبا.

بوريل: اقتصاد «الاتحاد الأوروبي» ينتظر إعادة هيكلة

وأضاف بوريل، في لقاء مع سفراء «الاتحاد الأوروبي»: أن اقتصاد «الاتحاد» ينتظر إعادة هيكلة، وأشار إلى أن أفضل طاقة هي تلك التي يتم إنتاجها في الداخل.

وتابع المسؤول الأوروبي قائلا، إن الناس لا يدركون بعد حقيقة أن «موسكو» و«بكين» لن تكونا كما كانتا لتنمية الاقتصاد الأوروبي وهذا يتطلب إعادة هيكلة جادة، مؤكدا أن الوصول إلى السوق الصينية يزداد صعوبة.