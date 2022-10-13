«التغيرات المناخية وجهود التحول إلى جامعة خضراء».. ندوة بألسن عين شمس

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان «التغيرات المناخية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية.

واستعرض الدكتور كريم سليمان، أستاذ العلوم البيئية والاستدامة بكلية العلوم، مفهوم التنمية المستدامة بكافة جوانبها ومردودها على المجتمع حال تطبيقها وتحقيق أهدافها، كما تناول مراحل أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

كيفية حساب البصمة الكربونية

وشرح كيفية حساب البصمة الكربونية، موضحًا أننا نحتاج فقط ثلاث خطوات للحصول على النتيجة، الخطوة الأولى جمع البيانات، مثل الكهرباء، الماء، الغاز والوقود، بعدها نبحث عن العوامل لمعرفة إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وفقاُ للاستهلاك، وأخيراً نطبق هذه المعادلة: البصمة الكربونية = الكمية x معامل الانبعاث.

وتناولت الندوة أهم النقاط الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

جهود جامعة عين شمس تجاه قضية التغيرات المناخية

وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

كما تناولت جهود جامعة عين شمس تجاه قضية التغيرات المناخية حيث بذلت جامعة عين شمس مؤخرا عددا من الجهود الكبيرة في مجال الطاقة وكفاءة الاستخدام من خلال تطبيق عدد من السياسات والبرامج المتبعة ومنها استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الذكية.

وأضاف أن مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ihub هو أول مبنى في مصر يحصل على شهادة EDGE الدولية حيث يحتوي المبنى على معدل توفير في الطاقة بنسبة 42%؜.