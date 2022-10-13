بالأسماء.. إصابة 3 في تصادم سيارتي ملاكي ونقل بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص بجروح وكدمات جراء تصادم سيارتي ملاكي ونقل بطريق «بدر - كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، بطريق كوبري خنيزه التابعة لقرية دست الأشراف بطريق مركز بدر، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

أسماء المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من عمار محمد المغربي، 48 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، وأيمن إبراهيم محمد، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد سليمان محمد منصور، 55 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من الجسم، وجميعهم من مركز بدر.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.